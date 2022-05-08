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Країни ЄС змусять ділитися між собою газом – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 16:12

Єврокомісія розробляє план дій на випадок термінового призупинення постачань російського газу. Серед іншого, цей план передбачає створення механізмів, через які країни ЄС будуть ділитися між собою наявним газом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела, пише El Pais.

За даними видання, такий план може бути ухвалений Єврокомісією вже 18 травня.

План передбачає вимогу до країн ЄС, що мають альтернативні джерела газу, ділитися їм із тими країнами, що повністю залежний від російського газу.

Також, Єврокомісія планує запровадити нормування споживання енергії. Воно почнеться з промислового сектора і має на меті створення системи, за якою компанії з країн, що найменш постраждали від припинення поставок російського газу, не мали конкурентної переваги над іншими.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії Європейський Союз повинен підготуватися до подальших перебоїв у постачанні енергоресурсів з Росії. За словами єврокомісарки  з питань енергетики Кадрі Сімсон, рішення Москви припинити поставки газу минулого тижня до Польщі та Болгарії було "попередженням про те, що будь-яка держава-член може стати наступною".

В свою чергу канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина проявить солідарність з країнами Європейського Союзу, які шукають альтернативи російському газу та нафті, допомагаючи східним державам без портів у Північному або Балтійському морях отримати скраплений природний газ (СПГ). 

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Теми: газЄвропа
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