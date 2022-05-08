Перша леді США в Ужгороді зустрілась з Зеленською

Джилл Байден під час свого турне Східною Європою завітала в Ужгород.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на telegram-канал Закарпатської ОДА.

Там повідомляється, що Джилл Байден у День матері 8 травня перебувала з візитом в Ужгороді, де зустрілась із українською першою леді Оленою Зеленською.

"Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії. Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США",- говориться у повідомленні.

Там додають – "із зрозумілих причин візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому".

Наразі Джилл Байден вже покинула територію України.

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Нагадаємо, цього тижня перша леді США провела турне Східною Європою, відвідавши Словаччини ту Румунію. В обох країнах вона зустрічалася з українськими біженцями.

Візит Джилл Байден до Східної Європи відбувається у той час, коли президент Джо Байден вимагає від Конгресу виділення додаткових 33 мільярдів доларів на безпеку та економічну допомогу Україні.