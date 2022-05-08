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Прем’єр Канади Трюдо приїхав у Ірпінь

Роман ПетренкоНеділя, 8 травня 2022, 16:45

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо побував у Ірпені на Київщині.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин

Пряма мова Маркушина: "Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований.

Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє".

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Теми: ІрпіньКанадавійна
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