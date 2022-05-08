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Зеленський зустрівся з головами парламентів Німеччини і Норвегії

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 17:17
Зеленський зустрівся з головами парламентів Німеччини і Норвегії
Володимир Зеленський і Бербель Бас, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у неділю провів зустрічі в Києві з президенткою Бундестагу Німеччини Бербель Бас та з президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Під час зустрічі з головою Бундестагу сторони "обговорили насамперед подальше оборонне сприяння Україні з боку Німеччини, а також посилення санкцій проти російського агресора".

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Зеленський наголосив, що Україна очікує від Німеччини сильного та впевненого лідерства у допомозі в боротьбі з російським агресором.

Він також висловив переконання у підтримці офіційним Берліном надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Президент подякував Німеччині за фінансову підтримку економіки України та закликав відіграти провідну роль у відбудові зруйнованих російською армією українських територій.

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Зі свого боку Бас подякувала Зеленському за зустріч. Вона зазначила, що для неї дуже важливо саме 8 травня бути в Україні та мати можливість вшанувати пам’ять жертв Другої світової війни.

Під час зустрічі з президентом Стортингу Норвегії Зеленський подякував норвезькому суспільству за підтримку народу України з першого дня війни.

Зі свого боку Гарахані розповів, що був глибоко вражений наслідками російської окупації, які побачив в Ірпені та Бучі на Київщині.

 
Володимир Зеленський і Масуд Гарахані, фото ОП

"Я хочу підтвердити вам, що Норвегія завжди стоїть поруч з Україною", – сказав він.

Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії, а також підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії. Також сторони торкнулися питання можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

Президент відзначив фінансову підтримку України з боку Норвегії та гуманітарну допомогу, а також запросив долучитися до відбудови нашої країни.

Теми: ЗеленськийНімеччинаНорвегія
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