Знайшли останки і кулон: розшукувана 13-річна дитина, ймовірно, загинула

На Харківщині в одному з автомобілів із обстріляної колони виявили останки, ймовірно, 13-річної Софії Раєцької.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

Деталі: 4 травня до поліції надійшла інформація про втрату звязку із людьми, які рухалися колонною з 15 авто, поблизу селища Старий Салтів у напрямку Харкова, з метою виїхати на територію підконтрольну ЗСУ.

Реклама:

Поліція зазначає, що через бойові дії дістатися місця руху колони не було можливим. Місцезнаходження колони було встановлено 6 травня.

Прибувши на місце, слідчі виявили розбитий ворожий танк, за 150 метрах від нього, в напрямку колони, два обгорілі трупи з залишками військової форми РФ, ще через 300 метрів від них - 6 автівок із отворами від куль та уламків.

В автомобілях правоохоронці виявили 4 трупи, попередньо - учасників евакуаційної колони. Наразі ідентифікувати всі трупи не є можливим через їхній стан, зазначає Болвінов.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що слідчі провели всі необхідні слідчі дії із фіксацією кожної деталі.

Пряма мова: "Окремо хочу додати про дівчину, яку шукали через соціальні мережі, - Раєцька Софія. На жаль, в автомобілі, в якому вона знаходилась, знайдені залишки трупа та кулон, на який зсилаються рідні".