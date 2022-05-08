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Знайшли останки і кулон: розшукувана 13-річна дитина, ймовірно, загинула

Валентина РоманенкоНеділя, 8 травня 2022, 16:59
Знайшли останки і кулон: розшукувана 13-річна дитина, ймовірно, загинула
фото поліції

На Харківщині в одному з автомобілів із обстріляної колони виявили останки, ймовірно, 13-річної Софії Раєцької.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов

Деталі: 4 травня до поліції надійшла інформація про втрату звязку із людьми, які рухалися колонною з 15 авто, поблизу селища Старий Салтів у напрямку Харкова, з метою виїхати на територію підконтрольну ЗСУ.

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Поліція зазначає, що через бойові дії дістатися місця руху колони не було можливим. Місцезнаходження колони було встановлено 6 травня.

Прибувши на місце, слідчі виявили розбитий ворожий танк, за 150 метрах від нього, в напрямку колони, два обгорілі трупи з залишками військової форми РФ, ще через 300 метрів від них - 6 автівок із отворами від куль та уламків.

В автомобілях правоохоронці виявили 4 трупи, попередньо - учасників евакуаційної колони. Наразі ідентифікувати всі трупи не є можливим через їхній стан, зазначає Болвінов.

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Вказано, що слідчі провели всі необхідні слідчі дії із фіксацією кожної деталі.

Пряма мова: "Окремо хочу додати про дівчину, яку шукали через соціальні мережі, - Раєцька Софія. На жаль, в автомобілі, в якому вона знаходилась, знайдені залишки трупа та кулон, на який зсилаються рідні".

 

Теми: Харківська областьвійна
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