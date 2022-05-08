Росіяни проводять "перепис" побутової техніки в окупованому селі

У селі Борова що на Харківщині окупанти проводять "перепис" побутової техніки в окремих помешканнях, повідомила селищна рада.

Джерело: Борівська селищна рада

Деталі: Зазначається, що загарбники перевіряють помешкання місцевих жителів, господарські будівлі, горища та підвали, заселяються в пусті будинки та заклади соціальної інфраструктури.

Особливу увагу приділяють мисливцям, шукають і забирають мисливську зброю.

Зафіксовані випадки, коли окупанти проводили "перепис" побутової техніки в окремих помешканнях: записували, скільки в будинках знаходиться холодильників, телевізорів, пральних машин, мікрохвильових печей тощо.

Навіщо – наразі невідомо.

Сільрада розповіла, що попри відсутність бойових дій, окупанти несуть втрати важкої техніки. Так, у селі Богуславка росіяни вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до річища - два ворожих танки так загрузли в мулі, що їх не змогли витягти.

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Ворожими військами зайняті практично всі населені пункти громади. Якісь частини ворога проходять через громаду транзитом, інші окопуються і будують укріплення.