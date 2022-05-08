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Роботою президента Земана задоволені лише 20% чехів – опитування

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 18:28

Рівень оцінки чехами роботи свого президента Мілоша Земана виявилася рекордно низьким.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на denik.cz, про це свідчать дані опитування від  Kantar CZ.

Згідно з ним, роботою президента Мілоша Земана задоволені лише 20% респондентів - що найменше за період дослідження цього агентства.

Натомість незадоволені роботою Земана 78% чехів.

Для порівняння, у березні 2017 року, приблизно за рік до закінчення першого президентського терміну Мілоша Земана, 57% людей були задоволені його роботою, а 41% – незадоволеними.

Згідно з дослідженнями, у Земана більше симпатиків серед людей, які проголосували за нього на прямих виборах. "Хоч навіть серед них (виборців Мілоша Земана) лише 38% оцінює його роботу позитивно ", – сказав Чеському телебаченню Павло Раноча з агентства Kantar CZ.

Нагадаємо, довгий час Мілош Земан вважався найбільш проросійським главою країни-члена ЄС та називав Путіна своїм другом.

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Витім, після початку російсько-української війни він різко розкритикував дії РФ, а згодом заявив, що путінські ілюзії про могутність російської армії і самої Росії нині виглядають смішними.

 "Президент Росії Владімір Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно. Виявилося, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", – сказав Земан.

Нагадаємо, друга президентська каденція Мілоша Земана добігає кінця напочатку 2023 року. Чеські ЗМІ припускають, що під час нових президентських виборів на електорат Земана спробує опертися колишній прем’єр Андрей Бабіш.   

Теми: Чехіявлада
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