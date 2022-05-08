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Обстріл Сумщини: ракета влучила в єврейське кладовище

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 20:31
наслідки обстрілу єврейського кладовища у Глухові, фото з Facebook Ткаченка

Росіяни здійснили ракетний обстріл Шосткинського району Сумської області, пошкоджено єврейське кладовище у Глухові.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook

 
фото з Facebook Ткаченка

Дослівно Живицький: "Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району".

Деталі: Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що російська ракета влучила в єврейське кладовище у Глухові.

Дослівно Ткаченко: "На території єврейського цвинтаря у Глухові поховані євреї – жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу.

 

Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли".

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Теми: Сумська областьвійна
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