Мешканець Київщини загинув через російську міну
Неділя, 8 травня 2022, 19:09
У Броварському районі Київщини місцевий житель загинув внаслідок підриву на ворожій міні.
Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram
Дослівно: "Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими Росії.
Від отриманих ушкоджень чоловік загинув".
Деталі: Павлюк закликав мешканців Київщини утриматися від прогулянок у лісі.
Він зазначив, що ліквідація вибухонебезпечених предметів на деокупованих територіях триває.