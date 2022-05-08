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Мешканець Київщини загинув через російську міну

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 19:09
Мешканець Київщини загинув через російську міну
село Залісся Броварського району

У Броварському районі Київщини місцевий житель загинув внаслідок підриву на ворожій міні.

Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими Росії.

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Від отриманих ушкоджень чоловік загинув".

Деталі: Павлюк закликав мешканців Київщини утриматися від прогулянок у лісі.

Він зазначив, що ліквідація вибухонебезпечених предметів на деокупованих територіях триває.

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Теми: Київська областьмінування
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