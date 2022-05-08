Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканець Київщини загинув через російську міну

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 19:09
село Залісся Броварського району

У Броварському районі Київщини місцевий житель загинув внаслідок підриву на ворожій міні.

Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Telegram

Дослівно: "Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими Росії.

Від отриманих ушкоджень чоловік загинув".

Деталі: Павлюк закликав мешканців Київщини утриматися від прогулянок у лісі.

Він зазначив, що ліквідація вибухонебезпечених предметів на деокупованих територіях триває.

Теми: Київська областьмінування
Головне сьогодні

В українському небі загинув легендарний льотчик

Путін не захотів показувати свою авіацію на параді

Путін на параді назвав війну "єдино правильним рішенням", мобілізацію не оголосив

відеоЗеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного

Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" і слова про "нацистів"

Ворог готується до наступу на двох напрямках – зведення штабу

Усі новини...
Київська область
Руйнування від війни виявили у двох третинах громад Київщини
На Київщині без газу залишається лише одне село, без води - окремі будинки
На Київщині поліцейські збирають докази сексуального насилля окупантів: куди звертатись
Останні новини
12:02
відео, оновленоРосіяни влаштували побєдобєсіє в окупованих українських містах
11:43
Болгарія, вимагаючи винятку, пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС
11:42
фото, відеоМаріуполь: параду немає, зате є "карнавал" – радник мера
11:40
В Укрпошті розповіли, в яких регіонах 9 травня відділення не працюватимуть
11:35
Росіяни вдарили ракетами по Одещині, можливі нові атаки – ОК "Південь"
11:34
Греція в обхід санкцій допомагає зберегти Росії експорт нафти на довоєнному рівні — Die Welt
11:34
В українському небі загинув легендарний льотчик
11:19
НБУ переказав на потреби армії 15,8 мільярдів: скільки лишилось на рахунку
11:18
Путін заявив, що його армія в Україні воює на "своїй землі"
11:16
відеоДесантники показали блискавичну роботу Javelin по російському танку
Усі новини...