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Телеканали та "Газпромбанк" - США анонсують нові санкції проти РФ

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 19:51

Сполучені Штати анонсували новий пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена.

За його словами, на зустрічі лідерів "великої сімки" США будуть переконувати союзників "поступово припинити імпорт російської нафти".

Крім того, вже 8 травня свої нові санкції оприлюднять і Сполучені Штати. Вони направлені на відрізання контрольованих Кремлем ЗМІ ("Першого каналу", "Росія-1" та "НТВ") від американських рекламодавців і виробничих технологій, заборони Росії використовувати такі послуги, як менеджмент або корпоративні консультації та бухгалтерський облік, а також введуть новий експортний контроль проти промислового сектору РФ.

"Ми не збираємося допомагати їм у трансляції брехні та обману, які ви чуєте від Путіна щодня", – прокоментував американський чиновник санкції проти російських телеканалів.

Також нові санкції включатимуть приблизно 2600 візових обмежень для російських та білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників Газпромбанку — установи, через яку більшість Європи купує російський газ. 

У Білому домі уточнюють - санкції проти Газпромбанку стосуються лише керівників цієї ​​фінустанови.

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 "Це не повний блок. Ми не заморожуємо активи Газпромбанку і не забороняємо будь-які операції з Газпромбанком. Проте ми сигналізуємо про те, що Газпромбанк не є надійним притулком. І тому ми накладаємо санкції на деяких його топменеджерів, щоб створити ефект відлякування", – сказав цей чиновник. 

Також США планують накласти санкції на ТОВ "Промтехнологія", яке виробляє зброю, наприклад, гвинтівки, яку використовують російські війська в Україні. Також буде заборонений експорт до РФ  урану, плутонію та інших ядерних продуктів.

Теми: Газпромсанкції
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