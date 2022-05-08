У Берліні поліція затримала чоловіка за українські прапорці

Під час святкування у Берліні 77-ї річниці завершення Другої світової війни сталося декілька конфліктів, пов’язаних із використанням української символіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Більшість конфліктів відбулося на меморіалі у Тіргартені, де зібрався як український, так і російський мітинги.

Реклама:

Напередодні поліція заборонила використання прапорів на мітингах 8 травня через "дуже чутливу ризикову ситуацію".

"На практиці це означає, що оскільки проросійські демонстранти можуть відчувати себе спровокованими українськими прапорами, ними не можна розмахувати…Забороняється солідарність із атакованою та бомбардованою країною, яка бореться за свободу, так само як і розмахувати символікою російських розпалювачів війни",- пише Bild.

Без конфлікту не обійшлося. Bild повідомляє, що поліція затримала чоловіка, який роздав українські паперові прапорці. Видання зазначає, що подало запит до поліції, але наразі не отримало відповіді.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, кілька людей розгорнули 25-метровий прапор України. Поліція вжила заходів та згорнула прапор.

"Ще один шалений сором: коли український посол Андрій Мельник поклав вінок до меморіалу Радянської війни в берлінському Тіргартені в пам’ять про мільйони українських воїнів, які загинули у Другій світовій війні, десятки демонстрантів кричали: "Мельник геть!",- додає Bild.

Нагадаємо, влада федеральної землі Берлін заборонила прапори України та іншу українську символіку на акціях під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, прирівнявши їх до символіки сепаратистів та Росії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився цією забороною і закликав владу Берліна переглянути це рішення.

Згодом влада Берліна пішла на поступки, дозволивши протягом обмеженого часу українську символіку під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який буде проводити українське посольство.