Зеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо і під час зустрічі з ним нагородив українських саперів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу.

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Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить.

Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики".

Деталі: Крім того, Зеленський у присутності Трюдо нагородив українських саперів, які опанували канадські технології розмінування. Серед них — знаменитий пес Патрон.