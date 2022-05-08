Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном

Альона Мазуренко Неділя, 8 травня 2022, 21:56
Зеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном
Фото кореспондента Deutsche Welle

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо і під час зустрічі з ним нагородив українських саперів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу.

Реклама:

Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить.

Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики".

 

Деталі: Крім того, Зеленський у присутності Трюдо нагородив українських саперів, які опанували канадські технології розмінування. Серед них — знаменитий пес Патрон.

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 
 

Теми: ЗеленськийКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: