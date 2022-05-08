Зеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном
Неділя, 8 травня 2022, 21:56
Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо і під час зустрічі з ним нагородив українських саперів.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу.
Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить.
Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики".
Деталі: Крім того, Зеленський у присутності Трюдо нагородив українських саперів, які опанували канадські технології розмінування. Серед них — знаменитий пес Патрон.
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