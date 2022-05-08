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Зеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном

Мазуренко Альона Неділя, 8 травня 2022, 21:56
Фото кореспондента Deutsche Welle

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо і під час зустрічі з ним нагородив українських саперів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу.

Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить.

Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики".

 

Деталі: Крім того, Зеленський у присутності Трюдо нагородив українських саперів, які опанували канадські технології розмінування. Серед них — знаменитий пес Патрон.

 
 
 
 

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Теми: ЗеленськийКанада
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