Донеччина: від рук окупантів загинуло 4 цивільних, 8 поранено
Неділя, 8 травня 2022, 22:00
Упродовж 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини, а ще 8 поранили.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Пряма мова Кириленка: "За 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 в Очеретиному, 1 у Нью-Йорку і 1 у Вугледарі.".
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Деталі: Трьох людей поранили в Лимані, двох у Нью-Йорку, у Вугледарі, Сіверську й Парасковіївці по одному пораненому.
Крім того, у Бахмуті надали медичну допомогу 6 цивільним, які отримали поранення в Луганській області.
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