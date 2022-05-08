Донеччина: від рук окупантів загинуло 4 цивільних, 8 поранено

Упродовж 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини, а ще 8 поранили.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "За 8 травня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донеччини: 2 в Очеретиному, 1 у Нью-Йорку і 1 у Вугледарі.".

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Деталі: Трьох людей поранили в Лимані, двох у Нью-Йорку, у Вугледарі, Сіверську й Парасковіївці по одному пораненому.

Крім того, у Бахмуті надали медичну допомогу 6 цивільним, які отримали поранення в Луганській області.

Місця загибелі й поранення цивільних упродовж 8 травня (червоним - загибель, синім - поранення) Інфографіка: донецька ова