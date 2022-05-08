Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада скасувала на рік усі мита на українські товари

Мазуренко Альона Неділя, 8 травня 2022, 22:31
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.

Джерело: перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко

Пряма мова: "Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.

Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів".

Деталі: Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.

За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлія Ковалів - це амбітна робоча програма на цей рік.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КанадаУкраїнамитниця
Головне сьогодні

В українському небі загинув легендарний льотчик

Путін не захотів показувати свою авіацію на параді

Путін на параді назвав війну "єдино правильним рішенням", мобілізацію не оголосив

відеоЗеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного

Маск відреагував на погрози голови "Роскосмосу" і слова про "нацистів"

Ворог готується до наступу на двох напрямках – зведення штабу

Усі новини...
Канада
Зеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном
Прем’єр Канади Трюдо приїхав у Ірпінь
Байден і Трюдо скоординували кроки щодо відповіді на війну РФ проти України
Останні новини
12:18
Україна домовилася про підтримку у 10 мільярдів доларів, половина вже надійшло
12:14
фото Жалюгідний диктатор і параноїк: на головній "Лента.Ру" опублікували критику Путіна
12:02
відео, оновленоРосіяни влаштували паради з радянськими прапорами в окупованих українських містах
11:43
Болгарія, вимагаючи винятку, пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС
11:42
фото, відеоМаріуполь: параду немає, зате є "карнавал" – радник мера
11:40
В Укрпошті розповіли, в яких регіонах 9 травня відділення не працюватимуть
11:35
Росіяни вдарили ракетами по Одещині, можливі нові атаки – ОК "Південь"
11:34
Греція в обхід санкцій допомагає зберегти Росії експорт нафти на довоєнному рівні — Die Welt
11:34
В українському небі загинув легендарний льотчик
11:19
НБУ переказав на потреби армії 15,8 мільярдів: скільки лишилось на рахунку
Усі новини...