Канада скасувала на рік усі мита на українські товари
Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.
Джерело: перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко
Пряма мова: "Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.
Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів".
Деталі: Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.
За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлія Ковалів - це амбітна робоча програма на цей рік.