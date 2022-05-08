Канада скасувала на рік усі мита на українські товари

Канада на рік скасовує усі мита на українські товари.

Джерело: перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко

Пряма мова: "Канада також скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари.

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Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів".

Деталі: Напередодні зустрічі Трюдо і Зеленського, Свириденко обговорила з міністром міжнародної торгівлі Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці.

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За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлія Ковалів - це амбітна робоча програма на цей рік.