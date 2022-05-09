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ППО мінусує 10 ворожих цілей, ударна авіація України стримує наступ РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 травня 2022, 00:04
ППО мінусує 10 ворожих цілей, ударна авіація України стримує наступ РФ

Протиповітряна оборона України 8 травня знищила 10 цілей російських окупантів.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 8 травня протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост", та три крилаті ракети. Ще два безпілотника "Орлан-10" знищили зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ України.

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Отже загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

- 7 БпЛА (ОТР);

- 3 крилаті ракети.

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Наголошується, що ударна авіація Повітряних сил України завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках.

Теми: війна
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