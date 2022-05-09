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Корабельне угруповання РФ готове нанести ракетні удари – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 04:02
Корабельне угруповання РФ готове нанести ракетні удари – ОК Південь
фото: зображення Бориса Гроха

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що корабельне угруповання ворожого флоту перебуває "в готовності до нанесення ракетних ударів".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання флоту противника налічує (біля українських берегів – ред. ) щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет".

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Теми: Чорне моревійнаЗбройні силифлот
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