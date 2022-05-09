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Виробник Javelin майже удвічі збільшує обсяг виробництва через попит – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 04:41
фото: Getty Images

Американський виробник зброї Lockheed Martin Corp планує майже вдвічі збільшити виробництво протитанкових комплексів Javelin через зростання попиту після вторгнення Росії в Україну.

Джерело: генеральний директор компанії Джеймс Тайклет, цитує Reuters

Деталі: За його словами, обсяг виробництва планують "негайно" збільшити з 2100 до 4000 тисяч одиниць на рік.

Тайклет вважає, що попит на продукцію Lockheed Martin буде зберігатися і після завершення війни в Україні через загрози з боку Росії та Китаю.

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Теми: зброяСША
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