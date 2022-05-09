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Під час акції протесту у Варшаві висміяли армію РФ

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 05:17
Під час акції протесту у Варшаві висміяли армію РФ
фото: Укрінформ

Тисячі людей вийшли в центр Варшави на акцію протесту "Россия, иди на х..", під час якої вимагали врятувати захисників Маріуполя і висміяли армію окупантів.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Учасники акції пройшли маршем від Палацу культури та науки до посольства рф, скандуючи гасла на підтримку України та вимагаючи врятувати захисників Маріуполя, які перебувають на комбінаті "Азовсталь".

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Учасники акції йшли з українськими прапорами та плакатами на кшталт "Врятуйте Азовсталь", "Стоп путін", "Стоп війні", "Будь сміливим, як Україна", "Побороли нацизм – поборемо і рашизм", "Русский военный корабль, или на х.. " тощо.

Учасники акції скандували гасла: "Слава Україні – Героям Слава", "Слава Нації – смерть ворогам", "Врятуйте Азовсталь" та інші.

 

Під час маршу з динаміків регулярно звучала пісня "Ой у лузі червона калина".

ВІДЕО ДНЯ
 

У рамках акції відбувся хеппенінг.

Зокрема, на чолі колони їхали декілька автомобілів. На одному з них був макет ракети у синьо-жовтих кольорах, яку організатори акції назвали Нептуном.

У колоні був також трактор з українським прапором і БМП, що мало на меті висміяти російську армію, техніку якої розтягували українські аграрії.

Крім того, у рамках хеппенінгу чоловік, переодягнений у форму українського спецпризначенця, вів трьох полонених: двох російських танкістів із головами свиней, а також нібито російського офіцера з медалями.

 

Учасники акції пройшли маршем до посольства РФ у Варшаві.

Теми: Польщавійнаакціїмітинги
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