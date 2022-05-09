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Британія оголосила нові санкції проти Росії та Білорусі на £1,7 млрд

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 05:57
фото: Getty Images

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі.

Джерело: сайт уряду Британії

Деталі: Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій "має на меті ще більше послабити військову машину Путіна".

"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів", – сказано у повідомленні уряду.

Вказується, що мито буде підвищено на 35%.

Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, "щоб завадити Путіну фінансувати свої військові зусилля".

Це пов’язано з тим, що Росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії.

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Крім того, країна заборонить експорт до Росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.

Теми: Велика БританіясанкціїРосіяБілорусь
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