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Росіяни масово шукають в Україні своїх вояк: надійшло 32 тисячі звернень – МВС

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 07:14
Росіяни масово шукають в Україні своїх вояк: надійшло 32 тисячі звернень – МВС
ПОЛОНЕНІ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ. ФОТО З САЙТУ 200RF.COM

Міністерство внутрішніх справ України отримало загалом близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів і близько 12 тисяч із таких звернень надійшли на "гарячу лінію" довіри відомства.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів в ефірі "24 каналу", цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я б не сказав, що це наразі таке масове явище (коли у МВС дзвонять родичі російських солдатів щодо їхнього розшуку – ред.).

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Дійсно, була велика така масовість десь на початку березня, а наразі це вже більш така звичайна ситуація.

Дійсно, ми отримали десь 12 тисяч звернень, навіть, можливо, більше, на нашу лінію довіри, яка якраз була створена саме для російських громадян, і понад 20 тисяч (цих звернень – ред.) ми отримали з такого спецбота від Телеграм-каналу "Ищи своих".

"Ми навіть телефонуємо часто і питаємо, чому, наприклад, ви це пишете, чому ви не можете своїх розпитати, - і вони кажуть, що їм брешуть.

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Тобто є там таке розуміння. І враховуючи такі обсяги (звернень – ред.), то я думаю, що насправді це розуміння дуже сильно росте у РФ, просто це не виказується, так само як у Радянському Союзі".

Деталі: Відповідаючи на питання, що росіяни запитують у МВС, і що вони хочуть від представників української влади, він зазначив, що ці особи залишають контакти своїх солдатів – чоловіків, синів, яких вони шукають, і щодо яких у них немає жодної інформації.

Теми: МВСвійнаРосія
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