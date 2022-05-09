Дніпропетровщина: Окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду

Російські загарбники знову обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.



Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла".



Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.



