Дніпропетровщина: Окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду
Понеділок, 9 травня 2022, 08:20
Російські загарбники знову обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла".
Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.
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