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Дніпропетровщина: Окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 08:20

Російські загарбники знову обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла".

Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.

 

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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