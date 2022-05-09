Боррель: ЄС має розглянути вилучення валютних резервів РФ для відновлення України

Країнам Європейського союзу слід розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Росії та направлення їх на відновлення України після війни.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель заявив, що США взяли під свій контроль активи на мільярди доларів, що належать афганському центральному банку, частково для потенційної компенсації жертвам тероризму, а також для гуманітарної допомоги країні, і логічно було б розглянути такі кроки з резервами Росії.

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"Я був би дуже за, бо це логічно. Гроші перебувають у нас, і хтось повинен мені пояснити, чому це добре для афганських грошей і погано для російських грошей", - сказав він.

На початку війни ЄС та його союзники заморозили валютні резерви на сотні мільярдів доларів, що зберігаються на рахунках Центрального банку РФ. Росія заявила в березні, що заморожено близько $300 мільярдів із її золотовалютних резервів, які в сумі перевищують $600 мільярдів.

Боррель сказав, що питання про те, як платити за відновлення України, є одним із ключових політичних питань з огляду на "неймовірну суму грошей", яка буде задіяна. Він хотів би, щоб дискусія щодо методів забезпечення "військових компенсацій" йшла з Росії.

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Боррель зазначив, що рішення у разі його ухвалення не буде безпрецедентним, вказуючи на рішення США виділити 3,5 мільярда доларів заморожених активів афганського центрального банку для потреб, включаючи гуманітарну допомогу та компенсацію сім'ям жертв терактів 11 вересня.

"Це одне з найважливіших політичних питань: хто платитиме за відновлення України?", - сказав Боррель.

Нагадаємо, минулого тижня Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, що постраждала від війни, зібрала $6,5 млрд.

Про те, як потрібно відновлювати Україну читайте в статті депутата Європарламенту, колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса - План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України.