Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: ЄС має розглянути вилучення валютних резервів РФ для відновлення України

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 08:36

Країнам Європейського союзу слід розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Росії та направлення їх на відновлення України після війни.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель заявив, що США взяли під свій контроль активи на мільярди доларів, що належать афганському центральному банку, частково для потенційної компенсації жертвам тероризму, а також для гуманітарної допомоги країні, і логічно було б розглянути такі кроки з резервами Росії.

"Я був би дуже за, бо це логічно. Гроші перебувають у нас, і хтось повинен мені пояснити, чому це добре для афганських грошей і погано для російських грошей", - сказав він.

На початку війни ЄС та його союзники заморозили валютні резерви на сотні мільярдів доларів, що зберігаються на рахунках Центрального банку РФ. Росія заявила в березні, що заморожено близько $300 мільярдів із її золотовалютних резервів, які в сумі перевищують $600 мільярдів.

Боррель сказав, що питання про те, як платити за відновлення України, є одним із ключових політичних питань з огляду на "неймовірну суму грошей", яка буде задіяна. Він хотів би, щоб дискусія щодо методів забезпечення "військових компенсацій" йшла з Росії.

Боррель зазначив, що рішення у разі його ухвалення не буде безпрецедентним, вказуючи на рішення США виділити 3,5 мільярда доларів заморожених активів афганського центрального банку для потреб, включаючи гуманітарну допомогу та компенсацію сім'ям жертв терактів 11 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

"Це одне з найважливіших політичних питань: хто платитиме за відновлення України?", - сказав Боррель.

Нагадаємо, минулого тижня Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України, що постраждала від війни, зібрала $6,5 млрд.

Про те, як потрібно відновлювати Україну читайте в статті депутата Європарламенту, колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса - План відбудови разом із членством: яким має бути повоєнне відновлення України.

Теми: ЄСРосіясанкціїУкраїна
Головне сьогодні

Святаш як російський "гауляйтер Харкова": відкрито кримінальну справу

Байден підписав ленд-ліз для України

відеоРосіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда

ФОТО93 бригада ЗСУ показала "парад" до 9 травня на трофейних танках окупантів

Онуфрій просить Путіна відпустити захисників Маріуполя за процедурою екстракшн

відеоПопри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор

Усі новини...
ЄС
Україна закликає ЄС запровадити нафтове ембарго і перейти до розгляду газового ембарго проти РФ
Україна очікує в травні отримати новий транш макрофіну ЄС
Німеччина готова допомогти країнам ЄС без виходу до моря отримати СПГ
Останні новини
01:10
Макрон і Шольц наполягають на переговорах і виведенні російських військ
00:40
фотоНа будівлі посольства РФ у Лондоні з'явився напис "Ні війні"
00:33
ЄС випустить спеціальні боргові папери на 10 млрд євро для підтримки України – ЗМІ
00:03
Залізнична аварія в Австрії: загиблий та 13 поранених
23:52
Шольц вважає дуже цікавою ініціативу Макрона про "європейську спільноту"
23:52
Зеленський: головна тема розмов у Москві це "ціна" війни, яку сплатить Росія
23:35
Україна може суттєво збільшити поставки пального через Польщу – Свириденко
23:28
"За відвагу і відданість правді": українські журналісти отримали Пулітцерівську премію
23:27
доповненоРосіяни знову обстріляли Одесу, горить ТРЦ
23:25
Зеленський розраховує на отримання Україною статусу кандидата у члени ЄС у червні
Усі новини...