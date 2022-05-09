У Мелітополі військові РФ зламують гаражі й відбирають машини – ЗМІ

В окупованому Мелітополі російські військові напередодні 9 Травня влаштували "справжній терор" жителям міста, пише місцеве видання.

Джерело: РІА Мелітополь

Деталі: Як повідомляється, під виглядом пошуку партизанів та диверсантів російські військові зламували квартири й гаражі, проводили "обшуки".

Так, мешканці авіамістечка повідомляють про те, що військові з автоматами зрізали замки на цивільних гаражах. Там, де зрізати не виходило, чіпляли двері тросом до машини та виривали з петлями.

Місцеві жителі припускають, що росіяни вишукували службові авто, щоб "експропріювати" їх.

Містяни повідомляють, що в приватному секторі окупанти також видивляються машини – і якщо техпаспорт на авто знаходиться в іншому місті, транспортний засіб вилучають на користь армії РФ.