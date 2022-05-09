Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі військові РФ зламують гаражі й відбирають машини – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 08:40
Гаражі без замків, фото - "Родной Мелитополь"

В окупованому Мелітополі російські військові напередодні 9 Травня влаштували "справжній терор" жителям міста, пише місцеве видання.

Джерело: РІА Мелітополь

Деталі: Як повідомляється, під виглядом пошуку партизанів та диверсантів російські військові зламували квартири й гаражі, проводили "обшуки".

Так, мешканці авіамістечка повідомляють про те, що військові з автоматами зрізали замки на цивільних гаражах. Там, де зрізати не виходило, чіпляли двері тросом до машини та виривали з петлями.

Місцеві жителі припускають, що росіяни вишукували службові авто, щоб "експропріювати" їх.

Містяни повідомляють, що в приватному секторі окупанти також видивляються машини – і якщо техпаспорт на авто знаходиться в іншому місті, транспортний засіб вилучають на користь армії РФ.

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяРосія
Головне сьогодні

Святаш як російський "гауляйтер Харкова": відкрито кримінальну справу

Байден підписав ленд-ліз для України

відеоРосіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда

ФОТО93 бригада ЗСУ показала "парад" до 9 травня на трофейних танках окупантів

Онуфрій просить Путіна відпустити захисників Маріуполя за процедурою екстракшн

відеоПопри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор

Усі новини...
Мелітополь
У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА
"Ми до вас надовго". Як поводяться окупанти у Мелітополі
У Мелітополі окупанти планують стріляти в людей 9 травня, аби звинуватити ЗСУ – мер
Останні новини
02:55
Білий дім про промову Путіна на параді: Абсурд
01:58
Обстріл Одеси: Є загиблий та поранені
01:10
Макрон і Шольц наполягають на переговорах і виведенні російських військ
00:40
фотоНа будівлі посольства РФ у Лондоні з'явився напис "Ні війні"
00:33
ЄС випустить спеціальні боргові папери на 10 млрд євро для підтримки України – ЗМІ
00:03
Залізнична аварія в Австрії: загиблий та 13 поранених
23:52
Шольц вважає дуже цікавою ініціативу Макрона про "європейську спільноту"
23:52
Зеленський: головна тема розмов у Москві це "ціна" війни, яку сплатить Росія
23:35
Україна може суттєво збільшити поставки пального через Польщу – Свириденко
23:28
"За відвагу і відданість правді": українські журналісти отримали Пулітцерівську премію
Усі новини...