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У Мелітополі військові РФ зламують гаражі й відбирають машини – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 08:40
У Мелітополі військові РФ зламують гаражі й відбирають машини – ЗМІ
Гаражі без замків, фото - "Родной Мелитополь"

В окупованому Мелітополі російські військові напередодні 9 Травня влаштували "справжній терор" жителям міста, пише місцеве видання.

Джерело: РІА Мелітополь

Деталі: Як повідомляється, під виглядом пошуку партизанів та диверсантів російські військові зламували квартири й гаражі, проводили "обшуки".

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Так, мешканці авіамістечка повідомляють про те, що військові з автоматами зрізали замки на цивільних гаражах. Там, де зрізати не виходило, чіпляли двері тросом до машини та виривали з петлями.

Місцеві жителі припускають, що росіяни вишукували службові авто, щоб "експропріювати" їх.

Містяни повідомляють, що в приватному секторі окупанти також видивляються машини – і якщо техпаспорт на авто знаходиться в іншому місті, транспортний засіб вилучають на користь армії РФ.

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Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяРосія
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