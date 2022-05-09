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Окупанти обстріляли свої машини на Запоріжжі, щоб не їхати на фронт

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 08:50
Пошкоджена російська машина. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські військові, намагаючись уникнути участі у бойових діях у Запорізькій області, обстріляли два десятки своїх же автомобілів.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "За повідомленням від місцевих жителів, у Пологах російські військові розстріляли біля 20-ті своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю".

Деталі: Командування одного з батальйонів Сил оборони Запорізького краю повідомило, що російські військові використали важку вогнеметну систему "Солнцепек" по своїх же позиціях, цим самим фактично "випалили" окупантів з української землі.

За даними ЗОВА, морально-психологічний стан загарбників залишається низьким – вони систематично вживають алкоголь та втікають з місця несення військової служби. Підрозділи росіян також скаржаться на неефективність атак на позиції Сил оборони Запорізького краю в районі Гуляйполя.

У ЗОВА додали, що напередодні 9 травня мешканці міста Токмак Пологівського району нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово. Зокрема, на вулицях міста масово почали з’являтися листівки з написом "Перемогли нацизм – переможемо і рашизм".

Водночас обласна влада застерігає, що в День перемоги загарбники планують провести провокації. Є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму ЗСУ будуть нападати на мирні колони людей, кидати шашки у натовп, відкривати стрілянину.

У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори до Запоріжжя будуть в відкриті виключно на в’їзд до міста. Виїзд з обласного центру тимчасово обмежено.  

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Теми: Запорізька областьвійна
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