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У Росії нестача високоточних боєприпасів - британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 09:28

У Росії серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

На початку свого вторгнення в Україну Росія публічно пропагувала свою здатність завдавати точкових ударів та обмежувати побічні збитки від бомбардувань для міст.

"Однак, оскільки конфлікт триває понад довоєнні очікування Росії, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, виснажені. Це змушує використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які менш надійні, менш точні та легше перехоплюються. Росії, швидше за все, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів. Росія піддала українські міста та селища інтенсивним та невиборним бомбардуванням, не думаючи про жертви серед цивільного населення.

Нагадаємо, Британія надасть Україні військову допомогу ще на 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

Новий пакет майже подвоює допомогу, раніше анонсовану Британією для України. В уряді зазначили, що це найбільші витрати на військову підтримку після воєн в Іраку та Афганістані.

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Теми: РосіявійназброяУкраїна
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