Ніч в областях: на сході окупанти убили волонтерів, на Одещині – пошкодили електропідстанцію

Ніч 75-ї доби війни була неспокійно на сході та півдні країни: окупанти обстрілювали населені пункти, на Харківщині та Донбасі є загиблі і поранені, у Херсонській області загарбники готуються святкувати 9 травня.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 9 травня

Дніпропетровщина. Пізно ввечері окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Кілька вулиць в одному з сіл залишилися без світла. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

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На Чернігівщині ніч минула тихо, проте 8 травня близько п’ятої години вечора росіяни обстріляли із міномета окраїни сіл Городнянської громади неподалік держкордону. Попередньо жертв немає.

Харківська область. Вдень 8 травня росіяни кілька разів обстріляли із РСЗВ окраїни міста, постраждалих немає. У Харківському районі дві людини отримали поранення, одна загинула. Протягом доби тривали активні обстріли Богодухова та районів: 4 поранених, 3 загиблих. Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівському та Золочівському районах: 2 поранених. Тривають бої на Ізюмщині.

Луганщина. Внаслідок потужних обстрілів м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, с.Шипілове пошкоджено 5 об’єктів: житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано молитовний будинок в с. Шипілове. У результаті обстрілів 3 людей загинули (з них два волонтера з Закарпаття), ще 3 поранені. Вночі окупанти обстріляли Лисичанськ. Деталі та наслідки з’ясовуються.

ВІДЕО ДНЯ

У Донецькій області вночі росіяни обстріляли Новомихайлівку, Авдіївку, Мар'їнку, населені пункти Очеретинської ТГ. На даний час є інформація про одного пораненого цивільного у Новомихайлівці. Складна ситуація у Лиманській та Святогірській ТГ. У Маріуполі 8 травня вдалося врятувати 173 людини (з самого міста та передмість).

У Сумській області ніч пройшла тихо. Близько 18 вечора 8 травня під час авіаудару росіяни розбили найбільше і найстаріше єврейське кладовище на території Глухівської громади.

Одеська область: за день 8 травня відбулося кілька ракетних атак переважно із залученням авіації. 6 ракет знищили сили ППО. Влучанням ракет в області пошкоджено електропідстанцію ​​и газогін в Арцизькій громаді, зруйновано кілька приватних будинків та пошкоджено зони відпочинку в м. Одеса. Є постраждалі. Детальна інформація уточнюється.

На Херсонщині військові РФ та місцеві колаборанти активно готувались до святкування 9 травня. У всіх великих містах окупанти порозвішували бігборди та сіті-лайти з радянською символікою та закликом долучитися до ходи "Безсмертного полку" та бойових "сто грам".

У самому Херсоні на Площі Свободи загарбники встановили сцену і фотографії радянських часів. Є інформація, що для масовки росіяни завозять акторів з Сімферополя та так званої "ДНР".

У Миколаївській області вночі постійно оголошували повітряні тривоги. За попередньою інформацією, вдень обстріляли Широківську та Снігурівську громади. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджень також. Переважно обстріли були за межами населених пунктів. Під ранок росіяни обстріляли с. Шевченкове, горить трава, працюють відповідні служби.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Київській областях.