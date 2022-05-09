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Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного

Роман ПетренкоПонеділок, 9 травня 2022, 09:40
Зеленський: Скоро в Україні буде два Дні Перемоги, а в когось – жодного
скріншот

Президент Володимир Зеленський 9 травня привітав українців з Днем перемоги над нацизмом.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Це війна не двох армій. Це війна двох світоглядів. Варварів, які обстрілюють музей Сковороди й вірять, що їхніми ракетами можна знищити нашу філософію…

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Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців.

І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного.

Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України!".

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Деталі: Зеленський наголосив, що ніхто не може анексувати в України перемогу у Другій світовій війні, яка у складі антигітлерівської коаліції воювала з нацизмом.

Пряма мова Зеленського: "В чому наша перевага над ворогом? Ми розумніші на одну книжку. Це – підручник з історії України.

Ми б не знали горя, якби всі наші вороги вміли читати й робити правильні висновки. 24 лютого Росія почала наступ. Наступ на ті ж граблі. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю.

Ми пережили різні війни. Але всі мали один фінал. Нашу землю засівали кулі й снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Немає кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух".

Теми: ЗеленськийДень Перемогивійна
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