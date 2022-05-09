Кількість жертв російської війни серед українських дітей зросла до 226-ти

За офіційними даними, щонайменше 226 дітей загинули та 415 отримали поранення внаслідок війни, розв’язаної Росією в Україні.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів

Деталі: Станом на ранок 9 травня щонайменше 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних авто, які 4 травня були обстріляні окупантами в Чугуївському районі Харківської області.

7 травня через обстріли ворожими військами сіл Білогорівка та Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

За наявними даними, найбільше постраждали діти у таких областях: Донецькій – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, Житомирській – 15. У столиці Київ за час війни постраждали 16 дітей.