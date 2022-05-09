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Армія РФ уже демілітаризувалася на 1145 танків – Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 травня 2022, 09:46
знищений російський танк. фото Ельдара Сарахмана, УП

Від початку повномасштабної агресї проти України російська армія втратила 1145 танків, 158 гелікоптерів та 377 безпілотників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1145 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
  • артилерійських систем – 513 (+4) од,
  • РСЗВ - 185 (+6) од,
  • засоби ППО - 87 (+1) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,
  • кораблі /катери - 12 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).
  • cпеціальна техніка - 41 (+2).
  • крилаті ракети - 94 (+2).

Зазначається, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.

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