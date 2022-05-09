Армія РФ уже демілітаризувалася на 1145 танків – Генштаб

Від початку повномасштабної агресї проти України російська армія втратила 1145 танків, 158 гелікоптерів та 377 безпілотників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,

артилерійських систем – 513 (+4) од,

РСЗВ - 185 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,

кораблі /катери - 12 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).

cпеціальна техніка - 41 (+2).

крилаті ракети - 94 (+2).

Зазначається, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.