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Росіяни перейшли Сіверський Донець – Луганщина б'ється за "дорогу життя"

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 09:56

Російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, військову техніку РФ уже переправили через Сіверський Донець. 

Джерело :голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя"".

Деталі: Тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці.

За словами Гайдая, "рашисти намагаються відібрати в нас "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут"

Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег. 

Пряма мова: "Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину – це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків – є. Як річку перейшли, так назад і попливуть".

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Теми: Луганська областьвійна
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