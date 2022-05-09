Росіяни перейшли Сіверський Донець – Луганщина б'ється за "дорогу життя"

Російська армія намагається "відрізати" Луганську область від України, взявши під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, військову техніку РФ уже переправили через Сіверський Донець.

Джерело :голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Сьогоднішній день вирішальний. Будемо битися за "дорогу життя"".

Деталі: Тривають потужні бої в Рубіжному та Білогорівці.

За словами Гайдая, "рашисти намагаються відібрати в нас "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут"

Понтоном через Сіверський Донець росіяни переправили техніку на інший берег.

Пряма мова: "Якщо закріпляться, зможуть розвинути наступ і наблизитися до дороги, відрізавши Луганщину – це означатиме втрату єдиного шляху в безпеку та сполучення з іншими областями. Віримо у ЗСУ! Чим бити орків – є. Як річку перейшли, так назад і попливуть".