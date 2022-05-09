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Путін почав парад у Москві, авіації не буде

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 10:02
Путін почав парад у Москві, авіації не буде
Москва, парад 2022, фото РИА Новости

У центрі російської столиці, Москві, почався парад, присвячений 77-м річниці "Перемоги у Великій вітчизняній війні".

Джерело: РИА Новости і Zvezdanews у Telegram

Деталі: Путін прибув на Червону площу за кілька хвилин до 10:00.

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Путін на параді 9 травня
Путін на параді 9 травня

Повітряну частину параду в Москві через погоду скасовано, повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу привітав із Днем перемоги представників присутніх підрозділів. Йому відповідали дружним "Ура!".

 
Шойгу на параді Перемоги

Військова техніка РФ стояла на Червоній площі 9 травня задовго до початку заходів. Люди перед Кремлем теж зібралися завчасно. 

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Ракетний комплекс "Ярс" на параді

Повідомляється, що перед тим "паради Перемоги" пройшли в Новосибірську, Хабаровську, Южно-Сахалінську, Владивостоку. У Читі парад пройшов під дощем та снігом

Теми: РосіяПутінсвяткування
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