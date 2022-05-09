Росіяни влаштували паради з радянськими прапорами в окупованих українських містах
Понеділок, 9 травня 2022, 12:02
"Безсмертний полк" провели в окупованих російськими військами Херсоні, Скадовську та Енергодарі.
Джерело: "РИА Новости"
Деталі: Кремлівські ЗМІ розповсюджують відео, як "безсмертний полк" провели у Херсоні вперше.
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У міському парку Слави зібрали групу людей із червоними прапорами.
ЗМІ писали, що людей для цього звозитимуть із Криму.
Відео знімали російські пропагандисти.
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Також повідомляється, нібито в Херсонській та Запорізькій областях "проходять святкові заходи" на честь Дня Перемоги.
Оновлено: Також в окупованому Скадовську провели "безсмертний полк".
А в Енергодарі люди навіть дивились московський парад онлайн - на вулиці.
"Безсмертний полк" провели в окупованому російськими військами Херсоні pic.twitter.com/FJivlRuRS7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 9, 2022