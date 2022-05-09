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Росіяни влаштували паради з радянськими прапорами в окупованих українських містах

Роман ПетренкоПонеділок, 9 травня 2022, 12:02

"Безсмертний полк" провели в окупованих російськими військами Херсоні, Скадовську та Енергодарі.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Кремлівські ЗМІ розповсюджують відео, як "безсмертний полк" провели у Херсоні вперше.

У міському парку Слави зібрали групу людей із червоними прапорами.

ЗМІ писали, що людей для цього звозитимуть із Криму.

Відео знімали російські пропагандисти.

Також повідомляється, нібито в Херсонській та Запорізькій областях "проходять святкові заходи" на честь Дня Перемоги.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Також в окупованому Скадовську провели "безсмертний полк". 

А в Енергодарі люди навіть дивились московський парад онлайн - на вулиці.

Теми: ХерсонокупаціяпропагандаРосія
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