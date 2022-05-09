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В українському небі загинув легендарний льотчик

Роман ПетренкоПонеділок, 9 травня 2022, 11:34
бедзай, фото: думская

В українському небі загинув відомий офіцер Військово-морських сил, заступник Командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай, повідомив директор фонду "Повернись живим", морпіх і військовий експерт Тарас Чмут.

Джерело: Чмут у Facebook

Деталі: Льотчик загинув під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача. Загинув у небі яке любив і боронив.

Чмут розповів, як завдяки лідерству Бездая Україна зберегла морську авіацію.

Пряма мова Чмута: "В українському небі загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил полковник Ігор Бедзай, заступник Командуючого ВМС з авіації. Більш відомий як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, поблизу Сак, Криму.

У 2014-му році полковник Бездай чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість — допоки всі чекали на міфічні "накази з Києва" він зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня — повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня".

Теми: авіавійнаРосія
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