Росіяни вдарили ракетами по Одещині, можливі нові атаки – ОК "Південь"

Російська армія вранці 9 травня завдала ракетного удару по Одеській області.

Джерело: Телеграм-канал Одеської міськради "Одеса офіційно" з посиланням на повідомлення ОК "Південь"

Дослівно: "По Одещині завдано ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму.

Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення.

Дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними".