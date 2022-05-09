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Росіяни вдарили ракетами по Одещині, можливі нові атаки – ОК "Південь"

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 11:35

Російська армія вранці 9 травня завдала ракетного удару по Одеській області.

Джерело: Телеграм-канал Одеської міськради "Одеса офіційно" з посиланням на повідомлення ОК "Південь"

Дослівно: "По Одещині завдано ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму.

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Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. 

Дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними".

Теми: Одеська областьвійна
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