Росіяни вдарили ракетами по Одещині, можливі нові атаки – ОК "Південь"
Понеділок, 9 травня 2022, 11:35
Російська армія вранці 9 травня завдала ракетного удару по Одеській області.
Джерело: Телеграм-канал Одеської міськради "Одеса офіційно" з посиланням на повідомлення ОК "Південь"
Дослівно: "По Одещині завдано ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму.
Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення.
Дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними".
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