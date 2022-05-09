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Жалюгідний диктатор і параноїк: на "Лента.Ру" опублікували критику Путіна

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 12:14
Жалюгідний диктатор і параноїк: на Лента.Ру опублікували критику Путіна
Скриншот з web.archive.org

На головній сторінці одного з відомих пропагандистських видань Росії "Лента.ру" з'явилося низка матеріалів із критикою президента Росії Володимира Путіна, який напав на Україну.

Джерело: "Медіазона"

Дослівно "Медіазона": "На Lenta.ru з'явилися понад десять матеріалів із критикою президента Володимира Путіна і війни в Україні. Хоча зараз вони вже зникли із сайту, копія головної сторінки збереглася у веб-архіві".

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Деталі: Видання зазначає, що причина появи статей з критикою Путіна на головній сторінці пропагандистського видання – не хакери.

У "Лента.ру" повідомили, що це протест їхніх співробітників. Журналісти замінили тексти на інші у вже опублікованих новинах. 

 
Фото Медіазони

Зокрема, на головній сторінці видання росіяни могли прочитати матеріали із заголовками:

ВІДЕО ДНЯ
  • "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка",
  • "Путін розв'язав одну з найбільш кровопролитних воєн 21 століття",
  • "Війною легше прикрити провали в економіці. Путін має піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію у прірву",
  • "Зеленський виявився крутішим за Путіна",
  • "Російська еліта хвора на кумівство і лизоблюдство",
  • "Путіна та його соратників чекає трибунал" та ін.
 
скриншот з web.archive.org

"Медіазона" повідомляє, що всі ці матеріали починалися з дисклеймера про те, що "цей матеріал не погоджений із керівництвом, а за його публікацію Адміністрація президента роздасть виданню звєздюлєй".

Відповідальність за публікації взяли на себе керівник відділів "Економіка" та "Середовище існування" Єгор Поляков та редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Теми: РосіяПутінпропаганда
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