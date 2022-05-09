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Макрон їде до Шольца, говоритимуть про війну

Понеділок, 9 травня 2022, 12:26

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок уперше після свого переобрання вирушить до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Два тижні тому Макрон був переобраний на новий п'ятирічний термін.

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За словами джерел в Єлисейському палаці, перший візит незабаром після виборів є доказом того, наскільки важливими є франко-німецькі відносини, відзначає агентство DPA.

Війна в Україні та європейський суверенітет з особливим акцентом на обороні та енергопостачанні домінуватимуть у переговорах двох лідерів, повідомили джерела у Єлисейському палаці.

Інші теми на зустрічі, яка має розпочатися о 18:00, включають відносини країн із балканськими країнами та політику ЄС щодо Китаю.

ВІДЕО ДНЯ

У Франції в суботу відбулась церемонія інавгурації переобраного на другий президентський термін Еммануеля Макрона.

Теми: ФранціяМакронШольц
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