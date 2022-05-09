Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон їде до Шольца, говоритимуть про війну

Понеділок, 9 травня 2022, 12:26

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок уперше після свого переобрання вирушить до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Два тижні тому Макрон був переобраний на новий п'ятирічний термін.

За словами джерел в Єлисейському палаці, перший візит незабаром після виборів є доказом того, наскільки важливими є франко-німецькі відносини, відзначає агентство DPA.

Війна в Україні та європейський суверенітет з особливим акцентом на обороні та енергопостачанні домінуватимуть у переговорах двох лідерів, повідомили джерела у Єлисейському палаці.

Інші теми на зустрічі, яка має розпочатися о 18:00, включають відносини країн із балканськими країнами та політику ЄС щодо Китаю.

У Франції в суботу відбулась церемонія інавгурації переобраного на другий президентський термін Еммануеля Макрона.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ФранціяМакронШольц
Головне сьогодні

Святаш як російський "гауляйтер Харкова": прокурори відкрили кримінальну справу

Байден підписав ленд-ліз для України

відеоРосіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда

ФОТО93 бригада ЗСУ показала "парад" до 9 травня на трофейних танках окупантів

Онуфрій просить Путіна відпустити захисників Маріуполя за процедурою екстракшн

відеоПопри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор

Усі новини...
Франція
У Франції відбулась інавгурація переобраного на другий строк Макрона
Париж отримає державне відшкодування збитків від протестів "жовтих жилетів"
Росія бідкається, що її не запросили на роковини Перемоги у Парижі
Останні новини
23:07
Глава Єврокомісії розповіла про зустріч з Орбаном щодо ембарго
23:00
Зеленський і Резніков подякували Байдену за ленд-ліз
22:52
На "Азовсталі" лишається більше сотні цивільних – голова ОВА
22:49
Замість руки – титановий протез: у Нацгвардії розповіли про Іллю Самойленка з "Азова"
22:46
Святаш як російський "гауляйтер Харкова": прокурори відкрили кримінальну справу
22:42
Росіяни знову обстрілюють Одесу
22:24
За тиждень ще 30 тисяч людей вклались у воєнні облігації
22:20
Байден підписав ленд-ліз для України
22:10
відеоРосіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда
22:05
Королева Британії вперше за 60 років пропустить відкриття роботи парламенту
Усі новини...