Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни: парад "ганебний", настрою немає, ціни величезні – перехоплення СБУ

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 12:25
СБУ

Росіян не радують паради до Дня перемоги на тлі санкцій за війну, вони називають хід подій ганебним, не бачать перспектив, але звинувачують у своїх бідах українців, а не президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: росіянка у телефонній розмові з російським загарбником, перехоплення Служби безпеки України

Пряма мова: "Смажите шашлики, так? Робіть із "хохляцьких" цих шашлики! Бійте цих гадів! Бійте на шашлик усіх! Гади! Я спокійно ставилася, а тепер ненавидіти почала – після всього, що вони роблять, гади!

Не знаю, до чого цей парад? На хр*н він потрібен? Ганебно це все. Боляче на душі... але чомусь він (Путін – ред.) вирішив провести.

У всіх настрою нема… Дебілізм повний. Взагалі люди налаштовані погано, настрою немає. Усі похнюплені ходять, сумні – ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз стало, із цими санкціями. Коротше, хе*ня одна. Ціни такі здоровенні".

Теми: РосіявійнасвяткуванняСБУ
Головне сьогодні

Святаш як російський "гауляйтер Харкова": прокурори відкрили кримінальну справу

Байден підписав ленд-ліз для України

відеоРосіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда

ФОТО93 бригада ЗСУ показала "парад" до 9 травня на трофейних танках окупантів

Онуфрій просить Путіна відпустити захисників Маріуполя за процедурою екстракшн

відеоПопри постійні обстріли над Азовсталлю майорить український прапор

Усі новини...
Росія
Жалюгідний диктатор і параноїк: на "Лента.Ру" опублікували критику Путіна
Росіяни влаштували паради з радянськими прапорами в окупованих українських містах
Болгарія, вимагаючи винятку, пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС
Останні новини
23:07
Глава Єврокомісії розповіла про зустріч з Орбаном щодо ембарго
23:00
Зеленський і Резніков подякували Байдену за ленд-ліз
22:52
На "Азовсталі" лишається більше сотні цивільних – голова ОВА
22:49
Замість руки – титановий протез: у Нацгвардії розповіли про Іллю Самойленка з "Азова"
22:46
Святаш як російський "гауляйтер Харкова": прокурори відкрили кримінальну справу
22:42
Росіяни знову обстрілюють Одесу
22:24
За тиждень ще 30 тисяч людей вклались у воєнні облігації
22:20
Байден підписав ленд-ліз для України
22:10
відеоРосіяни додали до "ветеранів війни" американців Бонні й Клайда
22:05
Королева Британії вперше за 60 років пропустить відкриття роботи парламенту
Усі новини...