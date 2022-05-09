Росіяни: парад "ганебний", настрою немає, ціни величезні – перехоплення СБУ

Росіян не радують паради до Дня перемоги на тлі санкцій за війну, вони називають хід подій ганебним, не бачать перспектив, але звинувачують у своїх бідах українців, а не президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: росіянка у телефонній розмові з російським загарбником, перехоплення Служби безпеки України

Пряма мова: "Смажите шашлики, так? Робіть із "хохляцьких" цих шашлики! Бійте цих гадів! Бійте на шашлик усіх! Гади! Я спокійно ставилася, а тепер ненавидіти почала – після всього, що вони роблять, гади!

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Не знаю, до чого цей парад? На хр*н він потрібен? Ганебно це все. Боляче на душі... але чомусь він (Путін – ред.) вирішив провести.

У всіх настрою нема… Дебілізм повний. Взагалі люди налаштовані погано, настрою немає. Усі похнюплені ходять, сумні – ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз стало, із цими санкціями. Коротше, хе*ня одна. Ціни такі здоровенні".