Генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь та Бородянку

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич і заступниця глави МЗС Еміне Джапарова. Фото з Twitter Emine Dzheppar

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 9 травня відвідала Ірпінь та Бородянку.

Про візит у супроводі заступниці глави МЗС Еміне Джапарової вона розповіла у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну", – зазначила Пейчинович-Бурич.

Джапарова опублікувала фото візиту, відзначивши загальну відповідальність покарати винних у масштабних звірствах російських військ на Київщині та в інших українських містах.

Важливий візит Генсекретарки РЄ Марії Пейчинович-Бурич до🇺🇦аби пересвідчитися у воєнних злочинах #росії, скоєних в #Ірпіні та #Бородянці, де невинні жертви зазнали масових звірств, в т.ч. бомбардування будинків, позасудові страти, навмисні розстріли, зґвалтування та катування 1/2 pic.twitter.com/fQrl6v12cB — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) May 9, 2022

Нагадаємо, Рада Європи створила експертну групу для допомоги ГПУ у розслідуванні воєнних злочинів.

Пейчинович-Бурич раніше закликала розслідувати звірства російських військових у Бучі та притягти до відповідальності винних.