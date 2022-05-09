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Генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь та Бородянку

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 13:05
Генсек Ради Європи приїхала в Ірпінь та Бородянку
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич і заступниця глави МЗС Еміне Джапарова. Фото з Twitter Emine Dzheppar

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 9 травня відвідала Ірпінь та Бородянку.

Про візит у супроводі заступниці глави МЗС Еміне Джапарової вона розповіла у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"З Еміне Джапаровою сьогодні вранці були у Бородянці та Ірпені. Я вражена безглуздими руйнуваннями, спричиненими російською агресією, але я вражена стійкістю українського народу. Ми у Раді Європи підтримуємо Україну", – зазначила Пейчинович-Бурич.

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Джапарова опублікувала фото візиту, відзначивши загальну відповідальність покарати винних у масштабних звірствах російських військ на Київщині та в інших українських містах.

Нагадаємо, Рада Європи створила експертну групу для допомоги ГПУ у розслідуванні воєнних злочинів.

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Пейчинович-Бурич раніше закликала розслідувати звірства російських військових у Бучі та притягти до відповідальності винних.

Теми: ЄвропаУкраїнавійна
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