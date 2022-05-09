Повертатись у звільнені села Харківщини не можна: багато мін та розтяжок, є загиблі

Поліція закликає людей поки що не повертатися до своїх будинків у звільнених населених пунктах Харківщини: це вкрай небезпечно.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Деталі: За останні дні Збройними силами України було звільнено низку населених пунктів Харківської області. У багатьох мешканців цих пунктів виникає зрозуміле бажання повернутися додому. На даний час це вкрай небезпечно, наголошує Болвінов.

По-перше: через продовження бойових дій і близьке знаходження до лінії фронту, по-друге: через величезну кількість снарядів, які не розірвалися, та замінованих місць, що полишила по собі втікаюча загарбницька армія.

Пряма мова: "На жаль, вчора під час проведення розмінування під мостом в селі Циркуни було виявлено тіла двох цивільних жінок, які підірвалися на розтяжці.

Не повертайтеся поки до звільнених населених пунктів задля вашої безпеки! Прошу поширити цю інформацію серед осіб, що мають такі наміри. Звільнимо, розмінуємо та повернемось".