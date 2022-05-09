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9 травня у Варшаві: посла Росії облили "кров’ю" під вигуки "фашисти"

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 13:35
9 травня у Варшаві: посла Росії облили кров’ю під вигуки фашисти
Скриншот з відео РИА Новости

У Варшаві 9 травня облили червоною фарбою посла Росії, який прибув туди, щоб покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує Polsat.

Посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!".

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Багато людей прийшли з прапорами України, інші були вдягнені в білі простирадла, вимазані кров’ю, вигукуючи антивоєнні гасла.

Після інциденту посол РФ сказав: "Я пишаюся своїм президентом. Ці території не належать Україні", –заявив Андрєєв, маючи на увазі самопроголошені республіки ОРДЛО.

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Раніше польські ЗМІ повідомили, що невідомі залишили жовтою-синьою фарбою напис "Убити Путіна" на одному з постаментів барельєфу радянських воїнів. Спеціальні служби вивели напис до того, перш ніж туди прибув посол Росії. Напис був нанесений незважаючи на те, що поліція патрулювала територію цвинтаря. 

 

Напередодні посольство РФ у Польщі заявило, що "змушене обмежити" формат заходів 9 травня після "валу закликів в інтернеті до протестних акцій аж до фізичного насильства".

Теми: ПольщаРосія9 травнядипломатичні відносини
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