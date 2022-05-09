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Мелітополь: місцеві жителі не вийшли 9 травня, людей привезли з Луганська та Криму – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 13:45
Хода до 9 травня, фото з РІА Мелітополь

Російським військовим не вдалося зібрати жителів окупованого Мелітополя на святкування 9 травня, заявив мер Іван Федоров і додав, що люди продовжують тікати з окупації, хоча це складно.

Джерело: Іван Федоров в ефірі, РІА "Мелітополь"

Деталі: За словами Федорова, з Мелітополя виїхало понад 60% жителів, тобто 60-70 тисяч мешканців залишили тимчасово окуповане місто.

Люди ризикують виїжджати з міста, але їх або обстрілюють, або не пропускають.

Пряма мова: "Сьогодні досить великий запит на евакуацію та виїзд із Мелітополя, централізовану евакуацію росіяни нам не погоджують вже майже місяць, а приватним транспортом – для людей це справжній челендж.

Ті, хто їхав учора через Оріхів у Запоріжжя, вчора провели у дорозі 12,5 години та потрапили під обстріл. А ті, хто виїхав через Василівку, третій день стоять на рашистському блок-посту, і вони не пропускають їх у бік Запоріжжя. У цій колоні є діти, жінки, літні люди".

Деталі: За словами Федорова, росіяни намагалися провести в Мелітополі 9 травня, підготовку вели майже місяць.

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"Їм не вдалося провести 9 травня. Вчора ввечері вони зробили заяву про те, що сьогодні небезпечно виходити в місто святкувати 9 травня, тому що хтось з України планує проводити якісь провокації. Це нісенітниці, звичайно, тому що провокації хотіли робити окупанти, щоб звинуватити в них українську владу", – сказав він.

"Я вдячний, що наші жителі не виходять на вулиці, не святкують з окупантами й колаборантами 9 травня", – додав Федоров. 

Місцеве видання додає, що поки мелітопольці виїжджають, окупанти звезли до міста жителів окупованих Криму, Луганська та сіл Мелітопольського району на 9 травня.

Російські Телеграм-канали показали, що в Мелітополі нібито пройшла хода "Безсмертний полк".

РІА "Мелітополь" пише, що до міста на ходу "Безсмертний полк" завезли близько 3 тисяч людей.

За словами місцевих журналістів, у центральному міському парку Мелітополя 9 травня "було багатолюдно лише у момент видачі солдатської каші".

Теми: Мелітопольокупаціясвяткування
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