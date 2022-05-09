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Путін на параді показав "легкий блиск відчаю" - міністр оборони Британії

Понеділок, 9 травня 2022, 14:06

Президент Росії Владімір Путін продемонстрував "легкий блиск розпачу" у своїй промові у День перемоги у понеділок.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами Путіна, однією з причин російського вторгнення в Україну було те, що "НАТО оточило Росію". Воллес відкинув претензії Путіна.

"На частку НАТО припадає 6% його сухопутного кордону. Це не оточення, якщо лише 6% вашого сухопутного кордону становлять країни НАТО", - заявив міністр.

"Щодо баз НАТО в Україні, я впевнений, що посол України скаже вам, що в Україні не було жодних баз НАТО. Я думаю, що він вірить у те, у що хоче вірити – легкий блиск розпачу", – сказав Воллес про Путіна.

Міністр знову підтвердив жорстку підтримку Лондоном Києва у війні.

"Британський уряд — все Сполучене Королівство — солідарні з Україною, підтримуючи їхній мужній захист суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мирне та процвітаюче майбутнє", — сказав він.

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Воллес також заявив, що Путін та його найближче оточення мають розділити ту саму долю, що й нацисти, які зазнали поразки та появилися перед Нюрнберзьким процесом.

Нагадаємо, Британія надасть Україні військову допомогу ще на 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

Новий пакет майже подвоює допомогу, раніше анонсовану Британією для України. В уряді зазначили, що це найбільші витрати на військову підтримку після воєн в Іраку та Афганістані.

Теми: ПутінВелика Британія
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