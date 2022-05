Україна заповнила фінальну частину опитувальника ЄС для статусу кандидата

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у понеділок у Telegram, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що продемонстрував другу частину заповненого опитувальника на відеозустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент подякував за чіткі сигнали підтримки "на цьому важливому для нас шляху".

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Twitter, відзначивши, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4