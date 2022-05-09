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Україна заповнила фінальну частину опитувальника ЄС для статусу кандидата

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 14:40
Фото Офісу президента

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у понеділок у Telegram, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що продемонстрував другу частину заповненого опитувальника на відеозустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. 

Президент подякував за чіткі сигнали підтримки "на цьому важливому для нас шляху".

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Twitter, відзначивши, що Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

Україна вже передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС.

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: євроінтеграціяЄСЗеленськийОфіс президента
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