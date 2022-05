Глава Євроради приїхав відзначати День Європи в Одесу

Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи.

Про це Мішель розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що "Європу можна відчути". І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет, і свою свободу від російської агресії. Ви не одні. ЄС підтримує вас", - написав Мішель.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb