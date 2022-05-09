Глава Євроради приїхав відзначати День Європи в Одесу

Шарль Мішель і Денис Шмигаль в Одесі, фото з Твіттера Charles Michel

Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи.

Про це Мішель розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що "Європу можна відчути". І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет, і свою свободу від російської агресії. Ви не одні. ЄС підтримує вас", - написав Мішель.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

9 травня у ЄС відзначають День Європи. Саме цього дня 1950 року в Парижі було проголошено Декларацію Шумана, яка відкрила шлях до інтеграції європейських держав та спільну побудову кращого майбутнього.

9 травня як День Європи став одним із офіційних символів ЄС – на рівні з прапором та гімном.

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В Україні День Європи відзначають щорічно у третю суботу травня.

Шарль Мішель відвідував Україну наприкінці квітня, він, зокрема, побував у Бородянці, а в Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Дивіться відеоінтерв’ю Мішеля "ЄвроПравді" "Важка зброя, гроші, переговори. Інтерв’ю про історичні для ЄС рішення", а також читайте текстову версію на сайті ЄП.