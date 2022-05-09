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Глава Євроради приїхав відзначати День Європи в Одесу

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 15:05
Шарль Мішель і Денис Шмигаль в Одесі, фото з Твіттера Charles Michel

Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи.

Про це Мішель розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що "Європу можна відчути". І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет, і свою свободу від російської агресії. Ви не одні. ЄС підтримує вас", - написав Мішель.

9 травня у ЄС відзначають День Європи. Саме цього дня 1950 року в Парижі було проголошено Декларацію Шумана, яка відкрила шлях до інтеграції європейських держав та спільну побудову кращого майбутнього.

9 травня як День Європи став одним із офіційних символів ЄС – на рівні з прапором та гімном.

ВІДЕО ДНЯ

В Україні День Європи відзначають  щорічно у третю суботу травня.

Шарль Мішель відвідував Україну наприкінці квітня, він, зокрема, побував у Бородянці, а в Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Дивіться відеоінтерв’ю Мішеля "ЄвроПравді" "Важка зброя, гроші, переговори. Інтерв’ю про історичні для ЄС рішення", а також читайте текстову версію на сайті ЄП.

Теми: Одесадипломатичні відносини
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