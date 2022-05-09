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Росіяни зосередили в Чорному морі до 50 ракет "Калібр" – Міноборони

Ірина БалачукПонеділок, 9 травня 2022, 15:43

Станом на 9 травня Росія збільшила удвічі кількість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр" в акваторії Чорного моря – їхній сумарний залп становить до 50 ракет.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" 

Пряма мова Мотузяника: "В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу "Калібр" із сумарним залпом до 50 ракет".

Деталі: Представник Міноборони зазначив, що кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання "з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку".

Передісторія:

  • Минулого тижня, за даними Міноборони, носіїв крилатих ракет у Чорному морі було лише три, їхній сумарний залп становив до 20 ракет.

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Теми: РосіяЧорне моревійна
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