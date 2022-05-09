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Угорщина не підтримає нафтове ембарго щодо Росії - Сійярто

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 17:42
Угорщина не підтримає нафтове ембарго щодо Росії - Сійярто
Петер Сійярто, фото Getty Images

Угорщина не змінила свою позицію щодо нафтового ембарго проти Росії та наполягає, що не готова його підтримати попри складні переговори, які тривають в останні дні, і запропоновані їй поступки.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu.

"Угорщина не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення", - заявив Сійярто.

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Він повторив слова прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що пропозиція Єврокомісії схожа на атомну бомбу для угорської економіки і знищить її стабільне енергопостачання

Сійярто додав, що географічне положення країни, транспортні шляхи, розташування та наявність нафтогазових родовищ визначають безпеку енергопостачання Угорщини.

Він сказав, що структура енергопостачання кожної країни ЄС є різною, і що глави держав і урядів Євросоюзу погодилися, що Європейський Союз може вжити лише ті заходи, які враховують різні структури енергопостачання в кожній державі-члені.

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Майже дві третини нафти, яку отримує Угорщина, походить з Росії.

Упродовж кількох днів посли ЄС обговорюють, але так і не можуть дійти згоди щодо шостого пакету антиросійських санкцій. Він передбачає поступове запровадження заборони на закупівлю російської нафти.

У п'ятницю Європейська комісія запропонувала внести зміни до спочатку запланованого ембарго на російську нафту, щоб дати трьом країнам більше часу для зміни своїх постачань енергоносіїв, тоді як Болгарії не було запропоновано жодних поступок, повідомили джерела в ЄС.

Угорщина каже, що їй потрібно 5 років.

У понеділок стало відомо, що Болгарія пригрозила не підтримати новий пакет санкцій, якщо для неї не зроблять виняток у запропонованій забороні на покупку російської нафти.

Теми: УгорщинанафтаРосія
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