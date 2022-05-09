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Макрон пропонує новий формат європейської співпраці, відкритий для України і Британії

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 18:04
Еммануель Макрон, Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Як повідомляє Bloomberg, про це він сказав у промові в Європарламенті, пише "Європейська правда".

Президент Франції зазначив, що Україна "з її боротьбою і сміливістю, серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу", але зазначив, що приєднання до ЄС потребує часу.

Далі у промові Макрон запропонував створити новий загальноєвропейський формат співпраці, який міг би об’єднати членів ЄС, зацікавлених країн-однодумців, які не є членами блоку, та Британію, яка вийшла з Євросоюзу - як проєкту, який згуртував би континент довкола спільних цінностей та інтересів. 

"Нам потрібно створити те, що я назвав би європейською політичною спільнотою. Ця нова організація Європи дозволила би демократичним європейським країнам, які дотримуються наших ключових принципів, отримати нові можливості співпраці - політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів. Приєднання до неї не означало би обов’язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Так само, вона не була би закритою для тих, хто вийшов з ЄС", - зазначив Еммануель Макрон.

Він сказав, що у наступні тижні обговорюватиме ідею з керівництвом інших країн.

Згодом у коментарі ЗМІ Макрон деталізував, що критеріями приєднання до такого потенційного об’єднання вбачає дотримання спільних цінностей і географічну належність до Європи, а співпраця країн-учасниць може передбачати координацію політики і колективну безпеку.

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Нагадаємо, Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство. 

Теми: МакронЄвропаміжнародна спільнота
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