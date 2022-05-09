Ідентифіковано ще одного росіянина, що чинив звірства на Київщині при окупації

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла про оголошення підозри ще одному російському окупанту, який брав участь у вчиненні воєнних злочинів на території Київської області.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Це Антон Струєв - командир мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ. Йому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням".

Антон Струєв Фото зі сторінки Генеральної прокурорки України

Деталі: Прокурори спільно із СБУ та НАБУ встановили, що командир роти разом із співслужбовцями у березні в окупованому селі Мокрець Броварського району Київщини взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців.

Венедіктова розповіла, що окупант незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир "вибивав" інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

Міноборони РФ та їхній пропагандистський канал "Звезда" оспівували "подвиги" цього офіцера та ставили його "героїзм" за взірець. Традиційно вже, російське військово-політичне керівництво хвалить своїх армійців, які відзначились у воєнних злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних, додає Венедіктова.

Цей командир роти - вже третій військовослужбовець цієї "миротворчої" бригади РФ, якому повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка.

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Важливо: Якщо ви впізнаєте цього військовослужбовця РФ і маєте свідчення про його участь в інших воєнних злочинах - надсилайте докази на єдиний хаб за цим посиланням.

Також можна звернутися до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.