Триває бій за Рубіжне, ворог поновив обстріли "Азовсталі" - Генштаб

У Рубіжному Луганської області тривають бої, ворог відновив обстріли комбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18 годину

Дослівно: "На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції".

"В місті Маріуполь, незважаючи на оголошений "режим тиші", (ворог – ред.) відновив обстріли та штурмові дії заводу "Азовсталь"".

Деталі: Найбільша активність окупантів у понеділок спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Ворог утримує на пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ наряди прикордонної служби ФСБ. Проводить інженерно-фортифікаційне обладнання оборонних позицій поблизу державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону. Основні зусилля продовжує зосереджувати на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону України.

На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.

На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Бахмутському напрямку безуспішно вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій. Очікується нарощування зазначеного угруповання за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі міста Маріуполь.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник проводить перегрупування наявних підрозділів з метою покращення тактичного положення своїх військ. Нарощує системи вогневого ураження та протиповітряної оборони, вдосконалює інженерне обладнання позицій. Для недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки, їх сковування, проводить демонстративні дії.

На Бесарабському напрямку у Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишилась без змін.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

У Генштабі зазначили, що практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій українських військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури.

На тимчасово захоплених територіях України противником продовжується проведення заходів адміністративно-поліцейського режиму. Здійснено імітацію святкування так званого "дня перемоги" для російських ЗМІ в окремих захоплених населених пунктах.

Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України.