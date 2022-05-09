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Президентка Єврокомісїі особисто їде "дотискати" Орбана щодо нафтового ембарго

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 18:47

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про візти повідомив її речник Ерік Мамер.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні пообіді прямує до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.

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Як відомо, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

9 травня глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет

Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі. 

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Теми: ЄвропанафтаРосіясанкції
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